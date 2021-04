Erice, ha lo stop per violazione delle norme anti-Covid ma il ristorante è aperto: una denuncia

Il legale responsabile di un bar-ristorante della frazione Pizzolungo di Erice è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Trapani perché il locale è stato trovato aperto nonostante fosse in atto la sospensione dell’attività commerciale per la durata di cinque giorni a causa di pregresse violazioni delle norme di contenimento del Covid-19.

I militati dell'Arma, durante un servizio di controllo sul territorio hanno notato che il proprietario del ristorante continuava a somministrare cibo e bevande ai propri clienti, nonostante il locale dovesse essere chiuso per precedenti violazioni alla normativa vigente per il contenimento dei contagi di Coronavirus. Pertanto i carabinieri hanno denunciato il legale responsabile per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

© Riproduzione riservata