Marsala, tenta di rubare in un negozio di frutta e verdura: colto sul fatto e arrestato

Un giovane ventinovenne è stato arrestato dai carabinieri di Marsala mentre tentava di rubare all'interno di un negozio di frutta e verdura. F.V, del posto, è un disoccupato con precedenti di polizia specifici per reati contro il patrimonio.

I carabinieri sono intervenuti in Contrada Ciancio, nella notte tra mercoledì e giovedì, perché un cittadino aveva segnalato alla centrale operativa un furto in corso in un negozio di frutta e verdura.

L'uomo, che era riuscito ad entrare creandosi un varco di accesso sul retro del negozio danneggiando la lamiera che fungeva da parete, è stato colto sul fatto mentre accatastava cassette di frutta per rubarle. Il 29enne, alla vista dei Carabinieri non ha potuto fare altro che arrendersi e seguirli presso gli Uffici della Caserma “Silvio Mirarchi” dove al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto per il reato di tentato furto aggravato.

Nella giornata di ieri, in sede di udienza presieduta dal competente giudice del Tribunale di Marsala, è stato convalidato l’arresto con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per tre volte a settimana.

