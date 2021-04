Sorpreso in bici mentre dovrebbe essere ai domiciliari: arrestato a Castelvetrano

I carabinieri di Castelvetrano, nel corso di un servizio di controllo, hanno arrestato un castelvetranese classe 84 per il reato di evasione. L'uomo, che avrebbe dovuto trovarsi a casa in quanto agli arresti domiciliari, è stato beccato in giro in bicicletta.

Il 37enne è stato dichiarato in stato di arresto e ristretto nuovamente agli arresti domiciliari. In questo caso, nel convalidare l’arresto, il giudice ha disposto che l'uomo indossi anche il braccialetto elettronico per scoraggiare ulteriori violazioni.

