Stretta sui controlli a Mazara del Vallo, tre denunce e sequestro di droghe

I carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno intensificato i controlli durante il fine settimana. Posti di blocco e perquisizioni hanno portato a tre denunce e al sequestro di piccole quantità di droghe di genere diverso.

Due uomini, di 28 e 50 anni, sono stati denunciati perché sorpresi con in tasca rispettivamente mezzo grammo di cocaina e 1,5 grammi di crack. Rischiano di incorrere in sanzioni amministrative quali la sospensione della patente di guida fino a tre anni, della licenza di porto d’armi (o il divieto di conseguirla), nonché del passaporto e di ogni altro documento equipollente (o divieto di conseguirli), per un periodo da due mesi ad un anno.

Un uomo di 51 anni, di origini tunisine, dovrà invece rispondere del reato di evasione, dal momento che è stato trovato all'esterno della comunità dove sta scontando la detenzione domiciliare.

Durante lo stesso servizio, i carabinieri hanno anche fermato un 21enne ad un posto di blocco, scoprendo che si era messo alla guida nonostante fosse sprovvisto di patente. Non è la prima volta che il giovane commette questa violazione nel biennio e la condizione di recidiva avrà il suo peso anche in sede penale.

Infine, un 31enne di Gibellina è stato sorpreso in possesso di due pericolosi coltelli di genere vietato che sono stati subito sequestrarti.

