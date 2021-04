Incendio a Favignana, coperta elettrica va a fuoco: muore un'anziana di 91 anni

Un'anziana donna di 91 anni, residente a Trapani ma che viveva a Favignana è deceduta nell'incendio divampato nella sua abitazione, dopo che la coperta elettrica era andata a fuoco. La donna viveva da sola in un appartamento di via Garibaldi. La vittima è stata trovata carbonizzata nella sua camera da letto.

Da un primo accertamento pare che la signora avesse acceso la coperta elettrica per proteggersi dal freddo. Poi si sarebbe addormentata. Probabilmente per un malfunzionamento della coperta questa ha preso fuoco. Fiamme e fumo hanno invaso la stanza e per la donna non c'è stato scampo. L'allarme è stato dato dai vicini di casa.

Sul posto i carabinieri ma per la donna non c'era più niente da fare, che hanno aperto una indagine. Purtroppo è l'ennesimo incendio che si verifica sull'isola, e questa volta ci è scappato il morto.

