Da Marsala a San Vito nonostante il divieto, 17enne rifiuta la multa e tenta la fuga: denunciato

I carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo hanno denunciato e sanzionato un diciassettenne originario di Marsala per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il giovane, violando le restrizioni per limitare i contagi di Coronavirus, si è recato a San Vito per far visita ad un amico.

Dopo aver identificato il ragazzo, i carabinieri lo hanno sanzionato amministrativamente. Nonostante gli sia stata spiegata la motivazione della sanzione elevata, il giovane è andato su tutte le furie e ha stracciato il verbale. Spintonando e insultando i militari, si è poi dato alla fuga a piedi. Il tentativo, però, è fallito perché è stato bloccato dopo pochi passi.

All’esito degli accertamenti il minore è stato riaffidato ai genitori e più che della denuncia al tribunale dei minori rimediata per la resistenza appariva preoccupato per l’intervento dei familiari.

