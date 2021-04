Coronavirus, aperitivo vista mare al tramonto: locale chiuso a Pizzolungo

I carabinieri della stazione di Erice con i colleghi della stazione di Borgo Annunziata, nel tardo pomeriggio di sabato, hanno sanzionato alcune persone che consumavano un aperitivo in un locale vista mare di Pizzolungo, nonostante i divieti per il contenimento dei contagi di Coronavirus. Il locale è stato chiuso per cinque giorni.

L'operazione si inserisce nell'ambito dei controlli per il rispetto delle normative anti contagio Covid 19. In particolare, durante un servizio a Pizzolungo, i carabinieri hanno notato molte auto parcheggiate nei pressi di bar ed esercizi commerciali dediti alla ristorazione. Una volta entrati, hanno trovato 12 persone che consumavano un aperitivo in un locale già sanzionato all'inizio del mese, quando erano stati trovati alcuni clienti al bancone.

Per gli avventori sono scattate le sanzioni amministrative previste, per il titolare dell'esercizio, vista la recidività, è scattata la chiusura del locale per 5 giorni.

