Coronavirus, focolaio a Pantelleria: tre studenti della scuola media e genitori positivi

Focolaio Covid in una classe, sospese le lezioni. È accaduto a Pantelleria dove almeno per adesso tre studenti di una sezione delle medie sono risultati positivi al tampone rapido.

Agli studenti sarebbe riconducibili almeno altri tre genitori anche essi positivi. Si aspetta ora il risultato del tampone molecolare che non arriverà però prima di lunedì. Intanto tutta la classe è stata messa in quarantena. Per fortuna che si tratta di una classe della media distaccata nei locali dell’oratorio e quindi lontana dalle altre classi della stessa scuola. Il rispetto delle regole soprattutto nei giovanissimi non è al massimo.

La settimana scorsa i carabinieri avevano scoperto una festa privata e sanzionato 7 persone di cui 6 minorenni. Pantelleria vuole, come le altre isole minori, diventare isola free, ma le vaccinazioni cominciate abbastanza bene con il raggiungimento delle mille unità vaccinate, non sono andate altrettanto bene nell’open weekend della scorsa settimana dove si sono vaccinate solo una ottantina di persone e di queste tantissime non pantesche. Anche in questa settimana le cose non stanno andando bene.

