Mazara, danneggia un'auto del Comune colpendola a sassate: denunciato

I carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un giovane di origini tunisine di 30 anni responsabile di aver danneggiato, mandando in frantumi il lunotto posteriore, con un grosso masso, un autovettura in uso al comune mazarese.

A conclusione di mirata indagine, svolta mediante attività investigativa tramite l’analisi di diversi sistemi di video sorveglianza istallati nei pressi del luogo dell’evento e zone limitrofe, i militari dell’Arma hanno individuato il ragazzo che, approfittando dell’oscurità della notte e delle strade deserte per via della tarda ora e del coprifuoco, mentre percorreva a piedi le vie del centro, precisamente davanti l’aula consiliare in via Carmine, ha raccolto da terra un grosso masso e scagliandolo sul lunotto dell’auto mandandolo in frantumi.

I carabinieri hanno deferito il ragazzo cercando di capire, nel contempo, se altri danneggiamenti avvenuti la stessa notte con lo stesso modus operandi su autovetture parcheggiate a poca distanza siano riconducibili al giovane tunisino.

