Pantelleria, proseguono i controlli dei carabinieri: 7 persone denunciate

Intensificati i controlli a Pantelleria. I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà 7 persone. Un uomo è stato denunciato dopo essere stato sorpreso mentre abbandonava rifiuti senza autorizzazione. Una donna classe 73 è stata denunciata per essere stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti: la donna nascondeva in casa 2 piante di canapa indiana, altre bustine di marijuana e del materiale usato per il confezionamento.

Una donna nata e residente sull’isola, classe 56, è stata deferita poichè, avendo ereditato 3 fucili da caccia, ometteva di farne denuncia all’ufficio di PS e li deteneva senza un valido titolo di Polizia. Denunciata anche una coppa di coniugi residenti a Milano ma domiciliati a Pantelleria poichè detenevano 4 carabine e 2 pistole in modo non regolare.

Controlli anche alla circolazione stradale e sanzioni elevate al codice della strada: deferito anche un giovane classe 86 di Marsala in quanto sorpreso alla guida di un autoveicolo con tasso alcolemico superiore alla soglia rilevanza penale.

