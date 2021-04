Droga nascosta nei vasi di fiori: una denuncia e una segnalazione a Castelvetrano

A Castelvetrano i carabinieri hanno denunciato un 41enne e segnalato un 33enne alla Prefettura di Trapani, dopo aver rinvenuto delle droga all'interno delle rispettive abitazioni.

In particolare, gli agenti hanno sottoposto a perquisizione personale e domiciliare un castelvetranese classe 80. In casa sua sono stati ritrovati 2 flaconi di metadone nascosti in camera da letto, mezzo grammo di cocaina e materiale vario per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato denunciato.

Un 33enne è stato invece segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore non terapeutico di sostanze stupefacenti poichè trovato in possesso di una modica quantità di marijuana nascosta in un vaso per fiori. La droga è stata sequestrata.

