Salemi, corriere della droga arrestato nei pressi dello svincolo della Palermo-Mazara del Vallo

Un corriere della droga di 35 anni, R.G., residente a Salemi, è stato arrestato nella tarda serata di venerdì dai militari della locale Stazione con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno intimato l’alt all'autovettura nei pressi dello svincolo dell’A-29 e il 35enne si è fermato ma è apparso da subito molto nervoso. I militari lo hanno perquisito e l’uomo è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di cocaina suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 200 euro in banconote di vario taglio.

È stato e accompagnato presso gli uffici del Comando Stazione per la compilazione degli atti di rito, il materiale invece sequestrato. Il Giudice competente ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

