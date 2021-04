Movimento anti-plastica, raccolta quasi una tonnellata di rifiuti nel Trapanese

Ottocento chili di immondizia sono stati rimossi dai volontari di Plastic Free nella giornata che si è svolta in contemporanea in 160 città italiane, con l’obiettivo di rimuovere plastica e rifiuti abbandonati. Sono state più di duecento le persone che, armate di sacchetti, ramaze e mascherine, si sono unite per ripulire il bastione Conca, le mura di Tramontana e la spiaggia di Porta Botteghelle.

«Abbiamo trovato di tutto –dicono le referenti dell’associazione Melania Bosco, Valentina Oddo e Maria Pia Campo – : un materasso abbandonato sul fondale e recuperato grazie a una barca, una rete in ferro per un letto, parti di divano, la carcassa di un motociclo, siringhe, un gabbiano rimasto incastrato tra i rifiuti e probabilmente morto per colpa loro e tanto altro». Tra le associazioni che hanno appoggiato l’iniziativa e hanno partecipato vi è Trapani per il futuro, la delegazione di Paceco di Giva, l’associazione provinciale Cuochi e Pasticcieri Trapanesi e l’associazione Erythros che si è occupato della sistemazione delle aree di verde pubblico presenti in quella zona.

