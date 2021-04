Weekend di vaccinazione AstraZeneca, tutti gli hub di Trapani e provincia

Un fine settimana interamente dedicato alle vaccinazioni straordinarie. Da oggi, venerdì 16 a domenica 18 aprile infatti, i soggetti di età compresa tra 60 e 79 anni non appartenenti alla categoria dei soggetti fragili, potranno vaccinarsi senza prenotazione con Vaxzevria (AstraZeneca), nei punti vaccinali del territorio.

Questi gli hub di Trapani e provincia. Trapani - HUB provinciale vaccinale, c. da Cipponeri, via Salemi - dalle 8 alle 22; Trapani/Erice - San Michele, via Cosenza - Casa Santa - dalle 8 alle 20; Marsala - Campus Biomedico - dalle 8 alle 20; Castelvetrano - P.O. Vittorio Emanuele II, via Marinella - dalle 8 alle 20; Mazara del Vallo - P.O. Abele Ajello, Via B. Salemi, 175 - dalle 8 alle 20; Pantelleria - P.V.O. B. Nagar, Piazzale Vincenzo Almanza- venerdì dalle 14 alle 20/sabato e domenica dalle 9 alle 14; Alcamo - P.V.O. San Vito e Santo Spirito, Via Francesco Crispi,116 - dalle 14 alle 20; Salemi - P.V.O. Vittorio Emanuele III, Via Dante Alighieri, 15 - dalle 14 alle 20.

I soggetti in target possono accedere alla vaccinazione anche senza prenotazione, mentre resta comunque garantita la regolare attività vaccinale per quanti hanno già effettuato la prenotazione. Inoltre, è consentito ai soggetti prenotati per la somministrazione del vaccino AstraZeneca in date successive, di poter anticipare la vaccinazione. Al fine di agevolare e velocizzare le operazioni di accettazione, l'Asp di Trapani invita i cittadini a munirsi di tessera sanitaria e a compilare la modulistica prima di presentarsi per la vaccinazione.

