Incendio a Partanna, deposito agricolo distrutto dalle fiamme

Paura ieri pomeriggio a Partanna, in via Rossini, per un incendio divampato in un deposito di mezzi agricoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Partanna e i vigili del fuoco di Salemi, Castelvetrano e Trapani.

Le fiamme hanno distrutto in poco tempo tutto ciò che si trovava all'interno del deposito. I vigili sono riusciti a domare l'incendio dopo qualche ora. L'alta colonna di fumo scatenata dalle fiamme ha subito generato panico e allarme tra gli abitanti della zona, che hanno prontamente avvertito carabinieri e vigili del fuoco.

A essere danneggiati dalle fiamme alcuni mezzi e attrezzature agricole presenti nel deposito che in quel momento fortunatamente era chiuso.

© Riproduzione riservata