Marsala, è morto Giacomo Morsello: era uno dei più noti meccanici della città

È scomparso Giacomo Morsello, uno dei più noti meccanici di Marsala. La sua officina di via Vita era specializzata in diversi settori, dalla diagnostica alla climatizzazione.

La notizia ha suscitato profonda commozione in città. "Giacomino", così era conosciuto, aveva 70 anni e ha lottato per lungo tempo contro una malattia.

Era una persona molto conosciuta in città, non solo per la sua attività lavorativa, ma anche per la sua bontà, la sua immensa disponibilità. Era l'amico di tutti, sempre sorridente e di buon umore.

"Averti avuto nelle nostre vite è stato il più bel dono che Dio ci abbia potuto fare - lo ricordano così i familiari - Sei stato un marito, un padre, un nonno e un suocero esemplare. Il ricordo di te non conoscerà né spazio né tempo. Ti promettiamo che finché noi vivremo tu sarai vivo nei nostri cuori. Buon viaggio grande guerriero".

I funerali verranno celebrati giovedì 15 aprile, alle ore 10.30, nella Chiesa San Giovanni Maria Vianney di contrada Amabilina a Marsala.

