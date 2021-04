Rifiuti, stop alla bonifica delle discariche abusive nel Trapanese

Energetikambiente, la società che a Marsala e in altri centri del Trapanese gestisce la raccolta differenziata dei rifiuti, da alcuni giorni non effettua più la bonifica delle numerose piccole discariche abusive disseminate soprattutto nelle periferie e nelle campagne. Ciò, spiega una nota del Comune di Marsala, è dovuto alla decisione della "Trapani Servizi" di non accettare questi rifiuti indifferenziati che smaltiva fino a poco tempo fa, provenienti dalle microdiscariche dove oltre alla frazione indifferenziata sono presenti anche quella umida, plastica, cartone, vetro, ecc. Il provvedimento riguarda tanti altri comuni, fra cui anche quello di Trapani.

"Le criticità - dice l’assessore comunale Michele Milazzo - partono da lontano e sono strettamente connesse alla carenza di impianti di cui la Regione non è riuscita a dotarsi negli anni e di cui oggi paghiamo le conseguenze. Inoltre, l’attuale sistema di raccolta e smaltimento che la nostra amministrazione ha ereditato, nel corso del tempo, per le sopravvenute sempre più restringenti normative, ha accentuato ancor più le stesse criticità. Si è anche avuto modo di accertare che il contratto in essere con la ditta appaltatrice non prevede l’utilizzo di personale per arginare il fenomeno delle microdiscariche. Sebbene non contemplate dalle norme - continua il rappresentante dell’amministrazione cittadina di centrodestra - sarebbe stato opportuno che il sistema prevedesse la possibilità di bonificarle".

