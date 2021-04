Trapani, alberelli sradicati per errore dal Comune: "Verranno ripiantanti"

Tagliata l’erba in una zona verde di via Clio, a Trapani, ma… sono stati sradicati anche gli alberelli che aveva piantumato l’Action Group “Ora!” lo scorso 21 novembre, giornata nazionale dell’Albero. «Sgomento e sconforto. È ciò che abbiamo provato vedendo sparire gli alberelli dell’area verde di via Clio che avevamo piantumato appena 4 mesi fa in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero. Nessuna traccia era rimasta dei pini d’Aleppo, dei mirti, delle palme nane, dei carrubi e dei cipressi che avevamo da poco messo a dimora. Unici a salvarsi dalla furia falcicida due piccoli oleandri».

Questo il desolante commento dei responsabili che sottolineano la loro grande sorpresa quando hanno scoperto che la responsabilità della sparizione fosse dell’Amministrazione Comunale, «la stessa che aveva speso parole di elogio per la nostra iniziativa ha, infatti, disposto una scerbatura generale dell’area, poiché versava in condizioni di incuria».

Insomma, gli operai hanno tagliato tutto: erbacce e piccoli alberelli pensando che fosse anche essi erbaccia. «In data 23 febbraio ci siamo recati a ripulire l’area su cui erano stati piantati. Naturalmente non ci si poteva attendere che da volontari, senza alcun accordo formale in tal senso, tagliassimo l’erba dell’intera area verde di via Clio, che è ben 4500 metri quadri».

L’assessore Ninni Romano, saputo dell’accaduto ha promesso che gli alberi verranno ripiantati dopo l’errore commesso. «Non possiamo che accogliere positivamente le rassicurazioni fornite dall’assessore Romano circa la volontà del Comune di provvedere alla messa a dimora di nuovi alberi nella stessa area – commentano i responsabili di Ora! - e a tal proposito diamo appuntamento sin da ora ad Amministrazione e cittadinanza a rivederci quindi per la prossima giornata nazionale dell’Albero, il 21 novembre, augurandoci che loro riescano a diventare il nuovo polmone verde della città».

