Mafia, sentenza non definitiva: scarcerato dopo 24 ore il "postino" di Matteo Messina Denaro

Arresto lampo per Ugo Di Leonardo. Scarcerato dopo 24 ore l’ex geometra del Comune di Santa Ninfa (Tp), trasferito ieri pomeriggio in carcere dai carabinieri per scontare una condanna a 12 anni di carcere per associazione mafiosa. Nel giro di 24 ore l'uomo è stato scarcerato e oggi è tornato nuovamente agli arresti domiciliari. Il suo difensore, l’avvocato Giuseppe Ferro, ha fatto rilevare che la sentenza di condanna non è ancora definitiva.

«I termini del ricorso in Cassazione - spiega il legale - scadevano lo scorso 8 marzo, ma io tre giorni prima ho presentato ricorso alla Suprema Corte avverso la sentenza di secondo grado. Quindi, appena mi è arrivata la mail relativa all’arresto, ho subito inviato alla Procura della Repubblica di Marsala il mio ricorso con il timbro del 'depositato' in data 5 marzo 2021. E la Procura si è immediatamente attivata per ordinare la scarcerazione del mio assistito».

L’ex geometra del comune di Santa Ninfa era stato tratto in arresto nell’agosto del 2015 nell’ambito dell’operazione "Ermes", coordinata dalla procura di Palermo che aveva portato all’arresto di 11 esponenti di vertice delle famiglie di Cosa nostra trapanese che gestivano il sistema di comunicazione del latitante Matteo Messina Denaro.

I carabinieri, ieri, avevano condotto Ugo Di Leonardo nella casa circondariale «Pietro Cerulli» di Trapani in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Marsala.

