Festa di compleanno in appartamento, dodici ragazzi multati a Salaparuta

Festa di compleanno in barba al Covid nella piccola Salaparuta, in provincia di Trapani. I carabinieri, nel corso di un mirato servizio volto a vigilare sul rispetto delle limitazioni imposte per prevenire il contagio dal virus Covid-19, hanno udito della forte musica proveniente da un'abitazione e hanno deciso così di intervenire per verificare cosa stesse succedendo.

Arrivati nell'appartamento, i militari hanno capito che era in corso di svolgimento una festa di compleanno. Dodici gli invitati alla festa, tra cui 7 minorenni. Sono scattate sanzioni per tutti i partecipanti all'evento per violazione della normativa anti Covid-19.

© Riproduzione riservata