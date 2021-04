Coronavirus, più contagi e varianti: zona rossa anche Marsala e San Cataldo

Dilagano i contagi da Coronavirus in Sicilia e così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha appena firmato un'ordinanza che dispone la zona rossa in tutti i Comuni della Città metropolitana di Palermo e, così come richiesto dalle amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni delle Asp, a Marsala, in provincia di Trapani e a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. L'efficacia del provvedimento partirà da domenica 11 e cesserà giovedì 22 aprile. Intanto escono dalla zona rossa i Comuni siracusani di Priolo Gargallo e Buscemi.

Il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Trapani aveva chiesto al presidente della Regione l'istituzione della "zona rossa" a Marsala per 15 giorni. "I dati sui contagi sono preoccupanti - spiega il sindaco Massimo Grillo - Pur comprendendo le legittime ragioni di diversi operatori commerciali, meglio adottare questo provvedimento ora che nelle prossime settimane. E’ necessario tutelare la salute dei nostri cittadini". Con un post su fb, ieri sera, il primo cittadino si è rivolto ai marsalesi preannunciando il provvedimento, oggi ufficialmente richiesto dal direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Trapani, Francesco Di Gregorio, direttamente al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, dopo avere sentito il prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi e il sindaco.

La richiesta, sottolinea la nota del Comune, "viene motivata sia sulla base dell’incidenza cumulativa dei contagi nell’ultima settimana che sono stati di 228 rispetto alla popolazione di 84 mila abitanti, che dalle attività di monitoraggio e contact tracking dalle quali emerge che si attendono ulteriori positività di altri soggetti che potrebbero superare le 30 unità".

Della delicata situazione, peraltro, si è anche discusso in una video conferenza di servizio voluta ieri mattina dal sindaco Grillo e alla quale hanno anche preso parte il responsabile dell’Unità operativa di Igiene e Sanità pubblica di Marsala, Benedetto Di Dia, il rappresentante regionale dei pediatri di Libera scelta, Giuseppe Vella, e i responsabili provinciali dei medici di medicina generale. Il sindaco Grillo, infine, auspica che "un maggiore senso di responsabilità possa, nelle prossime settimane, evitare il diffondersi incontrollato dei contagi".

