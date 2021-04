Lasciano rifiuti nella zona del mercatino, multati sei commercianti a Marsala

La polizia municipale di Marsala ha multato sei commercianti che operano nel mercatino settimanale nell'area accanto allo stadio municipale per l'abbandono di rifiuti e sporcizie nello spazio a loro riservato. Le sanzioni ammontano ad oltre mille euro.

"Dispiace riscontrare questi atti di inciviltà da parte dei commercianti che dovrebbero avere a cuore il decoro del luogo in cui lavorano e accolgono i clienti - dice l'assessore comunale Michele Milazzo - Ancor più grave se si pensa che sono disponibili i cassonetti colorati dell'Energetikambiente, posizionati proprio in prossimità del mercatino per consentire agli stessi operatori di differenziare i loro rifiuti a fine giornata lavorativa".

I controlli "contro chi sporca la città - spiega una nota del Comune - saranno intensificati molto presto con l'impiego degli ispettori ambientali, il cui regolamento di attuazione è stato recentemente approvato dal Consiglio comunale su proposta della giunta Grillo. E mentre proseguono i controlli anche tramite la videosorveglianza, risalendo ai trasgressori attraverso la targa dell'auto utilizzata, diverse sanzioni sono state applicate in questi mesi dalla polizia municipale anche per il volantinaggio selvaggio, in violazione dell'ordinanza sindacale"

