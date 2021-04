Parcheggiatori abusivi recidivi a Marsala, scattano tre Daspo urbano

Il questore di Trapani, ha emesso tre “Daspo Urbano” a carico di tre parcheggiatori abusivi di Marsala, tutti pregiudicati e sorpresi più volte dalle forze dell'ordine, nelle piazze Sant'Agostino e Giovanni Genna.

I tre uomini erano già stati destinatari di diversi Ordini di allontanamento proprio da tali luoghi, individuati dal Regolamento di Polizia urbana del comune di Marsala quali zone da tutelare.

I tre soggetti hanno precedenti di polizia e giudiziari per reati contro il patrimonio, la persona, in materia di stupefacenti ed altro. Ad uno dei tre, il provvedimento del divieto di accesso a quelle piazze è stato applicato per la durata 2 anni, mentre gli altri due dovranno astenersi dal frequentare quelle zone per un anno.

L’eventuale violazione del provvedimento sarà punita con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno.

