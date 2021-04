Rifiuti, il sindaco di Marsala: "Scongiurare disservizi"

Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha inviato una nota al commissario straordinario di Energetikambiente, la società attualmente in amministrazione controllata che si occupa della raccolta dei rifiuti in città e nelle periferie, chiedendo di "acquisire tutte le informazioni utili e gli opportuni aggiornamenti, al fine di scongiurare disservizi e garantire i livelli occupazionali".

Nella nota diffusa dal Comune, si sottolinea che il primo cittadino è "seriamente preoccupato per le recenti vicissitudini finanziarie della società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti a Marsala". Ammessa alla procedura di amministrazione controllata dal ministero dello Sviluppo Economico, l’Energetikambiente è adesso diretta dal commissario straordinario Francesco Perrini.

Ed a lui si è rivolto il sindaco Grillo, ritenendo opportuno incontrarlo "per chiedere chiarimenti nell’interesse primario della collettività, tenuto conto che c'è particolare apprensione e timore per quanto riguarda il normale espletamento dei servizi". Valutato il problema anche durante una riunione del cda della Srr Trapani Nord, l’amministrazione comunale di Marsala ribadisce il suo "impegno ad assicurare il regolare svolgimento del servizio di pulizia della città, nonché a tutelare gli interessi dei lavoratori attualmente in forza all’Enegetikambiente".

© Riproduzione riservata