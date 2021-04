Mazara del Vallo, ubriaco minaccia di morte la famiglia: arrestato

Un uomo pregiudicato, residente a Mazara del Vallo, è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale in esecuzione dell’Ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Palermo. Il 42enne, A.D., ubriaco, ha minacciato di morte la famiglia.

Alcuni giorni fa, i carabinieri sono intervenuti presso l'abitazione dell'uomo, in cui scontava gli arresti domiciliari, dopo la segnalazione di una lite in famiglia. I militari hanno trovato l'uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente a seguito dell’ingestione di sostanze alcoliche mentre minacciava di morte la propria famiglia.

Alla vista dei militari, l'uomo ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato. L'Autorità Giudiziaria ha poi sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella più afflittiva della custodia in carcere.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.

