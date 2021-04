Farmaci venduti senza ricetta e carenze igieniche, chiusa una farmacia a Mazara

Dalle carenze igieniche alla vendita di medicinali senza ricetta, fino all’esercizio abusivo della professione di farmacista: nell’ultima settimana, i carabinieri dei Nas di Palermo e della Compagnia di Mazara del Vallo con la collaborazione della Commissione Ispettiva Farmaceutica dell’Asp di Trapani, hanno sospeso le attività di una farmacia e di una sanitaria del centro cittadino.

In particolare, durante l’ispezione igienico-sanitaria presso una nota farmacia, hanno accertato l’esistenza di una porta a soffietto priva di chiusura che collegava abusivamente i locali della stessa con quelli della adiacente Sanitaria e che, presso quest’ultima attività commerciale, erano presenti oltre mille confezioni di farmaci, relativi all’assistenza farmaceutica convenzionata, privi di fustelle o scaduti di validità.

Il legale responsabile della farmacia è stato denunciato per tentata truffa ai danni del Sistema sanitario nazionale e per aver consentito al legale rappresentante della sanitaria di esercitare abusivamente l’attività di farmacista; conseguentemente, il legale responsabile della sanitaria è stato deferito per esercizio abusivo della professione di farmacista. Inoltre, i carabinieri hanno sequestrato i farmaci per un valore di circa 20 mila euro ed elevato sanzioni amministrative pecuniarie per 3 mila euro per violazioni quali la non corretta attuazione delle procedure di autocontrollo e carenze igienico-sanitarie dell’attività di sanitaria e per aver modificato lo stato dei luoghi, di cui alla registrazione sanitaria, senza autorizzazione. Disposta la chiusura immediata delle due attività.

