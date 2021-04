Coronavirus, a Marsala un nuovo centro per i vaccini

Marsala, da oggi, ha un nuovo centro per le vaccinazioni anti-Covid. Il nuovo «Hub vaccinale» si trova nella struttura vicina all'ospedale «Paolo Borsellino», dove finora sono stati somministrati i vaccini.

Stop alle lunghe file d'attesa, che creavano affollamento con chi entrava nel nosocomio per recarsi in altri reparti. Il centro per ricevere il vaccino anti-Covid a Marsala si sposta dai locali accanto all'ingresso dell'ospedale «Paolo Borsellino», alla vicina struttura, destinata ad essere Campus biomedico.

Il nuovo «Hub vaccinale» è stato visitato oggi dal sindaco di Marsala, Massimo Grillo, che è stato accolto dal commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Paolo Zappalà, dal direttore sanitario Francesco Giurlanda e dai medici che vi operano.

«Debbo complimentarmi con l’Asp di Trapani e con il commissario Zappalà - ha detto Grillo - per avere realizzato, in breve tempo, questa struttura che ci auguriamo possa meglio razionalizzare la somministrazione dei vaccini anti covid-19 ai marsalesi. Le prime impressioni sono certamente positive e i cittadini che devono ricevere il vaccino possono, adesso, farlo in maniera ottimale fruendo della opportuna assistenza. Il mio auspicio è quello che questo Hub possa essere sfruttato nel migliore dei modi per velocizzare il processo di immunizzazione della nostra comunità. Il problema è sempre quello: che vi siano vaccini sufficienti».

