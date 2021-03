Spacciatore con il reddito di cittadinanza, un arresto a Marsala

Il 26enne A.F. marsalese è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un controllo, i militari hanno fermato il ragazzo che camminava a piedi per le vie del centro con in mano un grosso pacco imballato e tenuto sottobraccio. Il ragazzo, vistosamente nervoso, non ha lasciato il pacco nemmeno per recuperare il documento di identità richiesto dai militari, che decidevano così di approfondire il controllo con una perquisizione personale.

All’interno del pacco sono stati trovati circa 500 grammi di marijuana. Estesa la perquisizione presso il domicilio sono stati trovati altri 120 grammi sempre della stessa droga nonché bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Il 26enne è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di giudizio direttissimo avvenuto nella mattina di ieri dove gli è stata inflitta la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Marsala, mentre e lo stupefacente posto sotto sequestro in attesa di essere analizzato e distrutto.

L’arrestato, che percepisce il reddito di cittadinanza, è stato inoltre segnalato agli organi competenti per la revoca del beneficio.

