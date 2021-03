Incidente a Castelvetrano, guida senza patente e travolge una famiglia nel parcheggio dell'ospedale

Guida senza patente e travolge tre persone, una delle quali ferita gravemente. È accaduto ieri pomeriggio, nel parcheggio dell’ospedale di Castelvetrano.

Autore dell'incidente un giovane marocchino di 19 anni, che, rimasto nell'auto di un amico posteggiata in doppia fila, si è messo alla guida - pur non avendo mai conseguito la patente - per spostarla e con una manovra azzardata ha investito una famiglia di Partanna che in quel momento stava percorrendo a piedi il parcheggio dell'ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile di Castelvetrano e i sanitari del nosocomio che hanno soccorso i feriti.

Ad avere la peggio la madre, una donna di 74 anni, che si trova attualmente in prognosi riservata per le numerose lesioni e fratture riportate alla gabbia toracica. Il figlio ha riportato una frattura alla tibia. Ferito in modo lieve il padre, 79 anni.

L’auto è stata sequestrata dai carabinieri che hanno denunciato il giovane marocchino per lesioni stradali aggravate ed elevato sanzioni amministrative per 5.500 euro.

© Riproduzione riservata