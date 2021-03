Castelvetrano, rubano legno di eucalipto: denunciate 3 persone

Avevano portato con sè motoseghe e troncarami, al fine di tagliare diversi alberi di eucalipto presenti a bordo strada ma sono stati prontamente individuati dai carabinieri e denunciati. È accaduto a Castelvetrano.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà tre uomini di 50, 68 e 23 anni, tutti già gravati da precedenti di polizia, poiché ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso.

I militari hanno notato i 3 uomini lungo la la S.S. 115 e la S.P. 13, mentre troncavano alberi di eucalipto, appropriandosi di 500 kg di legna. Per tale motivo, i militari, dopo aver accertato che i tre uomini non erano in possesso di alcun titolo o autorizzazione per espletare tale attività, li hanno denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.

