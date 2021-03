Partanna, maltrattamenti in famiglia: denunciato 48enne

Un 48enne di Partanna, disoccupato, è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. La moglie dell’uomo, una 44enne esasperata dal comportamento violento dell’uomo, al termine dell’ennesimo episodio di maltrattamento, ha deciso di chiamare i carabinieri. Durante l’ultimo litigio, avvenuto per futili motivi, il marito l’ha violentemente strattonata tanto da provocarle un trauma distorsivo al braccio per cui è stata costretta a ricorrere alle cure de pronto soccorso.

Dalle indagini è stata accertata la veridicità di quanto dichiarato dalla donna che ha rappresentato di essere già stata vittima di aggressioni dettate da futili motivi da parte del proprio marito. I carabinieri hanno denunciato il 48enne alla competente Autorità Giudiziaria mentre la donna ha lasciato l’abitazione coniugale.

