Feste in casa tra musica e alcol a Marsala e Castelvetrano, 13 multati

Due feste private sono state bloccate dai carabinieri nella notte fra sabato e domenica a Marsala e Castelvetrano. Multate 13 persone, tra cui anche due minorenni.

In particolare, a Marsala, i carabinieri della stazione di San Filippo sono intervenuti in contrada Lasagna, dove era stata segnalata da alcuni residenti la presenza di diverse auto parcheggiate nei pressi di un'abitazione privata. Qui, sono state trovate 7 persone, non conviventi, che si erano riunite per festeggiare una ricorrenza.

Situazione simile a Castelvetrano, dove i militari sono intervenuti in una casa dopo aver udito dall’esterno musica ad alto volume e schiamazzi. Dentro l’appartamento c'erano 6 giovani, di cui due ancora minorenni, intenti a fare una “spaghettata” notturna e a consumare alcolici vari.

In entrambi i casi, i partecipanti sono stati sanzionati con multe da 400 euro ciascuna.

