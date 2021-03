Oltre due chili di droga nascosta in casa, arrestato un marsalese di 24 anni

Fermato per un normale controllo di routine per verificare il rispetto delle norme anti-Covid è stato beccato con cocaina e marijuana. E' successo a Mazara del Vallo, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno arrestato A.M., classe 1996, marsalese, con l'accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Il 24enne si trovava fuori dal proprio comune di residenza e quindi i carabinieri, viste le restrizioni previste per la zona arancione, gli hanno chiesto l'autocertificazione per verifica il motivo del suo spostamento.

Ma l'uomo ha subito mostrato nervosismo durante il controllo e così hanno deciso di procedere alla perquisizione personale e del veicolo: così hanno trovato 65 grammi di cocaina e 560 euro nascosti nel vano motore.

Successivamente la perquisizione si è sposta a casa di A.M. e lì sono stati trovati 2 chili di marijuana nascosti in un magazzino e la somma contante di circa 31 mila euro, occultati in diversi punti della casa che potrebbero essere i proventi dello spaccio. Trovato anche un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento delle dosi.

L'uomo è stato arrestato e giudicato con rito direttissimo: l'arresto convalidato e A.M. è stato posto ai domiciliari.

