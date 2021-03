Trapani, nuova illuminazione a Villa Margherita

Continuano i lavori per la nuova illuminazione led alla Villa Comunale Margherita di Trapani, come scrive Francesco Tarantino sul Giornale di Sicilia in edicola. «Dopo anni di abbandono - dichiara l'assessore Dario Safina -, l'Amministrazione guidata dal sindaco Tranchida, ha deciso di stanziare 170 mila euro trasferiti dallo Stato, al fine di realizzare la nuova illuminazione del principale parco pubblico, privilegiando il risparmio energetico e l'eliminazione dei rischi connessi alla presenza di pali oramai vetusti e privi di manutenzione, a causa della incuria delle precedenti amministrazioni. Rimarranno solo tre pali storici in buone condizioni, a "memoria" di quanto realizzato nel passato»

Il primo cittadino di Trapani, Giacomo Tranchida, ha sottolineato come «nonostante i disastri trovati ovunque, l'Amministrazione, oltre alle emergenze vecchie e nuove, abbia anche iniziato un percorso di valorizzazione dei beni artistici e culturali del Comune e dei luoghi di aggregazione delle famiglie, al fine di restituire bellezza e dunque luce rendendo la città più amichevole e vicina alle esigenze dei cittadini».

