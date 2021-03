Sciacca: anziano va in ospedale e apprende di essere positivo al Covid, fugge ma viene ritrovato

Anziano arriva al pronto soccorso e quando apprende che il test del tampone Covid aveva dato esito positivo fugge e viene rincorso da medici e infermieri. L'episodio si è verificato ieri pomeriggio nell’area di emergenza dell’ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca, nell’agrigentino.

Accompagnato dai familiari per dei controlli, come da protocollo l'uomo è stato sottoposto al test: nonostante l’età avanzata e gli acciacchi (l'anziano è quasi novantenne) alla notizia della positività al Covid 19 ha trovato la forza di eludere i controlli e uscire dai locali del pronto soccorso. La notizia ha fatto in pochi minuti il giro delle chat e stavano per essere allertate le forze dell’ordine.

L’anziano è stato poi individuato poco lontano a riportato in ospedale, dove è stato ricoverato nell’area Covid di degenza ordinaria per ulteriori accertamenti.

