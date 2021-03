Un docente positivo, 5 classi in quarantena in una scuola di Paceco: oggi via allo screening

Screening a mezzo tampone per tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Paceco, da parte degli operatori dell’Unità speciale di continuità assistenziale (Usca).

L’attività si svolgerà stamane nella palestra dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII, con inizio alle 10. Sono i test che erano stati richiesti a gennaio scorso dall’Amministrazione comunale, in occasione della riapertura della scuola.

La necessità di procedere allo screening è nel frattempo aumentata, perché da martedì cinque classi del plesso Eugenio Pacelli di Paceco si trovano in quarantena fiduciaria, dopo che un docente è risultato positivo al Covid-19. Intanto a Valderice il sindaco Francesco Stabile ha dovuto sospendere alcuni servizi scolastici e mettere in quarantena preventiva molti dipendenti comunali. «In queste ultime giornate – dice Stabile - abbiamo dovuto affrontare un’ ulteriore emergenza legata alla pandemia che riguarda i nostri ragazzi. Alcuni studenti infatti sono stati sottoposti ad un monitoraggio della diffusione del coronavirus. Dopo aver avuto la notizia di un nostro operatore comunale risultato positivo al Covid, mi sono prontamente attivato con i canali ufficiali dell’ Asp, per mettere in atto tutte le procedure per circoscrivere il possibile contagio. Proprio per questo motivo, sono stati sospesi alcuni dei servizi scolastici, mettendo in quarantena preventiva molti dipendenti del Servizio comunale della Pubblica Istruzione». Su 80 tamponi effettuati, è stato riscontrato un solo positivo.

Anche a Trapani una classe della prima media è stata messa in quarantena, dopo che una insegnante di educazione fisica è risultata positiva. Ora si attende il risultato dei tamponi che saranno effettuati dall’Asp a tutti i ragazzi.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani, Agrigento e Caltanissetta-Enna del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE