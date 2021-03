Acqua, nitrati oltre i limiti: è emergenza a Mazara

I nitrati nell’acqua si moltiplicano. Il sito istituzionale del comune di Mazara ha pubblicato i dati dei pozzi che

sono ben oltre il limite previsto dalla legge e che superano ogni margine di sicurezza per la salute pubblica.

Insorgono il Comitato civico per il Trasmazzaro ed il Circolo Legambiente di Mazara Fata Morgana che chiedono al sindaco, in quando responsabile della salute pubblica, «di procedere con un intervento celere e forte atto

alla soluzione cercando con tecnici di alta professionalità e competenza di individuare le cause e soprattutto trovare la soluzione per risolvere la drammaticità del caso che indubbiamente sta portando, famiglie e imprese ad approvvigionamenti idrici dal costo non indifferente e al di sopra del problema economico, a difendersi da

un nemico invisibile ma pericoloso e dannoso per la salute pubblica».

L'articolo di Salvatore Giacalone nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE