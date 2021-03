Spacciano droga in casa, ai domiciliari due trapanesi

Hashish e marijuana in casa. I carabinieri hanno arrestato due trapanesi, C.G. e F.O., di 38 e 37 anni per detenzione e traffico illecito di sostanza stupefacente.

Le manette sono scattate dopo la minuziosa perquisizione in casa operata dai militari, insospettiti dal continuo via vai di gente dall'abitazione di uno dei due indagati. Qui sono stati trovati circa 104 grammi circa di hashish in un unico panetto, 56 grammi di marijuana, 7 grammi di infiorescenze di cannabis, oltre a un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

La droga è stata sequestrata. I due arrestati sono stati posti, su disposizione dell'autorità giudiziaria, ai domiciliari.

