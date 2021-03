Alcamo, cagnolino scappa da casa e finisce sulla statale: salvato tra le auto in transito

Si era allontanato da casa e aveva smarrito la strada del ritorno, come raccontano i carabinieri di Alcamo, che lo hanno salvato dal rischio di essere travolto delle auto in transito. Si tratta di un cagnolino, più precisamente un cucciolo di chihuahua, che i militari dell’Arma, mentre stavano percorrendo la strada statale 113, nel corso di un servizio di controllo del territorio, lo hanno notato che vagava impaurito ai bordi della carreggiata.

I carabinieri, temendo per la vita del cucciolo, evidentemente per il pericolo che potesse essere investito dai veicoli in quel tratto stradale particolarmente trafficato, hanno immediatamente fermato l’auto di servizio per metterlo in sicurezza.

Il cagnolino è stato, quindi, portato in caserma dove è stato ristorato e tranquillizzato mentre i carabinieri, con l’ausilio di un veterinario appositamente contattato, hanno svolto accertamenti che hanno consentito di risalire alla proprietaria. Mediante il microchip del cagnolino, infatti, è stato possibile riconoscerne l’appartenenza.

