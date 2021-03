Aggredisce, picchia l'ex compagna e la droga con mix di stupefacenti: arrestato a Trapani

Ancora un arresto per maltrattamenti. È avvenuto a Trapani dove in manette è finito un 45enne che maltrattava la ex compagna. È stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della locale Procura.

L’uomo, un pregiudicato con problemi di tossicodipendenza, da diversi mesi aveva assunto comportamenti violenti nei confronti della donna, aggredendola e picchiandola in modo continuativo. In un’occasione, addirittura, le aveva consegnato una siringa contenente una miscela di stupefacenti, facendola drogare.

L'uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e spaccio di droga, aggravato dall’aver utilizzato più sostanze miscelate destinate ad aumentare la potenzialità.

