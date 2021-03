A Dattilo vietato usare l'acqua per usi alimentari

Vietato usare l'acqua di Dattilo per usi alimentari. È quanto impone un'ordinanza del sindaco di Paceco Giuseppe Scarcella, e valida per 30 giorni, dopo i risultati forniti dall’Asp di Trapani sulle acque della frazione pacecota.

«Le ultime rilevazioni analitiche effettuate nei punti di controllo della fornitura idrica in distribuzione – si legge nell'ordinanza – hanno evidenziato alcune anomalie dei parametri microbiologici», cosicché «l’acqua nella frazione di Dattilo è da ritenersi al momento non idonea all’utilizzo potabile ed alimentare, rimanendo tuttavia possibile l’uso igienico-sanitario».

L’ordinanza, valida per 30 giorni dalla data di pubblicazione, scaturisce dalla «ravvisata necessità di adottare provvedimenti per evitare conseguenze pregiudizievoli per la salute pubblica fino a quando non pervenga nuova comunicazione di esito favorevole in relazione ai requisiti di potabilità a seguito di ulteriori campionamenti ed analisi».

I divieti riguardano solo Dattilo, mentre nel restante comune di Paceco i risultati delle analisi non hanno fatto emergere alcuna criticità.

