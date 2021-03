Pantelleria, all'ospedale Nagar arrivano 5 psicologi

Nuove figure professionali all'ospedale Nagar di Pantelleria: il potenziamento dell'organico sta diventando realtà. Al nosocomio entro lunedì 8 marzo prenderanno servizio, in totale, 5 psicologi, due dei quali sono arrivati oggi.

Verranno impiegati nell'Usca, a cui andranno due di loro, uno al Consultorio, uno al servizio di Salute Mentale e il quinti, infine, al presidio ospedaliero e al distretto.

Intanto, sono appena entrati in servizio al distretto due amministrativi

“Continua l’impegno assunto dall’Asp per l’ampliamento dei servizi sanitari del nostro ospedale - dichiara soddisfatto Vincenzo Campo, sindaco di Pantelleria - I nuovi psicologi e il resto del personale accresceranno l’offerta sanitaria ai panteschi che non dovranno necessariamente lasciare l’isola per ricevere le cure e le visite necessarie. L’importanza, in specie per un’isola, di avere a disposizione professionisti sanitari è fondamentale".

