Erice, via ai lavori della rete fognaria nel centro storico

Avviati i lavori di manutenzione delle condotte fognarie di alcune vie del centro storico di Erice nonché quelli di manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento liquami nelle zone di Trentapiedi, San Giuliano e San Cusumano.

I primi sono per l’importo complessivo di 73 mila euro, gli altri per circa 20 mila (20.330,71) euro. I lavori di manutenzione straordinaria delle condotte fognarie del centro storico di Erice dureranno circa due mesi. Affidati alla ditta Italscavi, seguiranno questo cronoprogramma: via Filippo Guarnotti (nel tratto dalla via Roma alla via Mantovani), via Pilazza (nel tratto dalla via Santa Lucia alla via Rigilifi) e via Argentieri.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE