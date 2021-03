Covid, festa abusiva a Mazara del Vallo: multe da 400 euro per 17 giovani

Avevano allestito una festa abusiva in villa con tanto di alcol e musica, nonostante le norme anti-Covid. Grazie a una segnalazione pervenuta, i carabinieri delle stazioni di Mazara del Vallo e Mazara Due sono intervenuti in una villa privata sorprendendo 17 ragazzi, tutti minorenni, nel bel mezzo di una festa.

I minorenni, infatti, avevano allestito una vera e propria discoteca self made dove non mancavano bevande alcoliche. Sono state elevate 17 sanzioni amministrative di 400,00 euro per ciascun giovane, previste dalla vigente normativa.

