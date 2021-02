Mare Monstrum, Ettore Morace chiede il patteggiamento

Chiede il patteggiamento Ettore Morace nell’indagine «Mare Monstrum». L’udienza preliminare è fissata per il 15 marzo, ma già da ora si profilano novità sull’esito che avrà per alcuni degli indagati per i quali la Procura di Trapani ha chiesto il rinvio a giudizio.

Si tratta di quello che originariamente è stato il troncone principale dell’indagine dei carabinieri denominata «Mare Monstrum», la cosiddetta tangentopoli del mare. La novità riguarda l’armatore della Liberty Lines, Ettore Morace, figlio di Vittorio, anche lui indagato, ma il gup di Palermo ha disposto il non luogo a procedere per incapacità irreversibile a partecipare al processo.

Per la seconda volta Ettore Morace punta ad uscire dal processo con il patteggiamento. Questo era già successo nel processo già avviato a Trapani e dove unico imputato è l’ex sindaco Fazio.

