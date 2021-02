"Pedone Sicuro" a Petrosino, nuovi passaggi pedonali rialzati davanti alle scuole

Attraversamenti pedonali rialzati davanti agli ingressi delle scuole per la sicurezza dei piccoli alunni. È il progetto "Pedone Sicuro" inaugurato dal Comune di Petrosino.

I nuovi passaggi pedonali saranno realizzati davanti agli ingressi dei tre plessi scolastici di Nosengo (via Gianinea), Fanciulli (via Cafiso) e Baglio (via De Vita).

I lavori sono in fase di completamento. “E’ un sistema di segnalazione moderno e innovativo che renderà più sicuro l’ingresso e l’uscita da scuola dei nostri ragazzi”, evidenzia l’assessore Angileri.

“Grazie ad alcuni segnali luminosi e ai sensori di rilevamento - aggiunge - il sistema è in grado di avvertire tempestivamente gli automobilisti qualora ci sia un pedone che sta per attraversare la strada. Aggiungo che, a seguito di un’intesa con il dirigente scolastico Giuseppe Inglese, abbiamo realizzato anche alcuni stalli per il parcheggio, di cui due riservati ai disabili, all’esterno del plesso Nosengo, così da garantire le giuste distanze anti-Covid per l’espletamento delle attività didattiche negli spazi all’aperto di pertinenza della scuola”.

© Riproduzione riservata