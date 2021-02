Controlli a tappeto a Marsala e Petrosino: scattano due arresti e un sequestro di droga

Due arresti, tre denunce e un sequestro di droga: è il bilancio dei controlli straordinari condotti dai carabinieri nei quartieri popolari di Marsala e Petrosino.

A Petrosino, un uomo di 45 anni, dedito a numerosi furti in zona, è stato sorpreso dai militari mentre scavalcava il cancello di un’abitazione. I carabinieri lo hanno osservato e, arrestato in flagranza per furto aggravato, quando dopo aver forzato il garage della casa, era intento a rubare una bicicletta rosa da bambina e caricarla nel portabagagli della sua auto. La bici è stata riconsegnata al papà della bimba.

Sempre a Petrosino, in contrada Strasatti, un uomo è stato denunciato per furto di energia elettrica, dopo aver accertato che la sua abitazione era allacciata abusivamente alla rete elettrica.

A Marsala, un pregiudicato di 65 anni è stato arrestato e dovrà scontare una pena superiore a due anni per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Nel corso dei controlli nel quartiere di contrada Amabilina, altre due persone sono state denunciate. Si tratta di un ragazzo di 27 anni, da tempo segnalato dai cittadini del posto per numerose molestie e richieste di denaro, è stato sorpreso nell’atto di infrangere la vetrata d’ingresso di un supermercato per motivi non precisati. Un altro ragazzo di 18 anni è stato multato e denunciato perché sorpreso alla guida di una auto senza avere la patente.

Sempre ad Amabilina, il cane-poliziotto “Mike” ha annusato la presenza di sostanza stupefacente abilmente occultata nel porticato di un palazzo, probabilmente usato per lo spaccio al dettaglio. Qui i carabinieri hanno infatt, sequestrato oltre 50 grammi di marijuana già confezionata in dosi singole, pronte ad essere vendute. Le indagini chiariranno chi ne aveva la disponibilità.

I controlli straordinari sono stati condotti dai carabinieri della Compagnia di Marsala, con il supporto dalla Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia e dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Palermo.

