Si ribalta un autoarticolato nel Trapanese, ferito il conducente

Brutta avventura per un 68enne di originale palermitana. Dopo avere effettuato uno scarico merci nella zona commerciale di Castelvetrano l’autotrasportatore intorno alle 9,30 si è diretto verso il capoluogo siciliano. Per cause in corso di accertamento dopo avere urtato il guardrail alla sua sinistra si è ribaltato con il suo grosso mezzo finendo la sua corsa nell’area dello spartitraffico.

L’autista è rimasto parzialmente schiacciato con il braccio sotto la cabina di guida tra dolori lancinanti. Sul posto immediatamente i vigili del fuoco di Castelvetrano, l’ambulanza del 118, la polizia stradale e gli operai dell’Anas.

