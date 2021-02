Castelvetrano, in auto con la cocaina: arrestata una donna di 38 anni

Una donna di 38 anni originaria di Castelvetrano è stata arrestata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna è stata sottoposta a una controllo mentre si trovava alla guida della propria auto, in via Caduti di Nassiriya. Apparsa fin da subito abbastanza nervosa, è stata sottoposta a perquisizione dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Castelvetrano. Gli agenti hanno trovato 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi.

Al termine delle formalità di rito, la donna è stata ristretta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo svoltosi nella giornata di ieri concluso con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

