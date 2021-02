Evadono dai domiciliari, due arresti ad Alcamo

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno arrestato un giovane del luogo per evasione. È la seconda volta che il ragazzo, D.G. di 23 anni, sottoposto agli arresti domiciliari per reato di furto in abitazione, evade. Questa volta, per passare il fine settimana fuori da casa, verosimilmente trovando appoggio da alcuni amici.

Le ricerche dei carabinieri in tutto il Comune, lo hanno poi costretto a rientrare alla sua abitazione, dove convive con in genitori, venendo arrestato in flagranza. A seguito di rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il ragazzo è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Sempre nell’ambito dei controlli alle persone sottoposte a misure, i militari di Alcamo hanno tradotto in carcere un altro giovane trentottenne, anche lui agli arresti domiciliari per furto in abitazione. Il provvedimento è scaturito dalle molteplici violazioni alla misura cui l’uomo era soggetto, subito segnalate dai militari all’Autorità Giudiziaria.

